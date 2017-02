Une Québécoise d'origine syrienne lutte pour revoir sa famille

Une immigrante syrienne qui habite à Québec depuis cinq ans dénonce la lenteur des procédures visant à faire venir d'autres membres de sa famille dans la capitale nationale.

Souad Barahn a même versé 18 000$ à un organisme de parrainage pour tenter d’accélérer le processus, mais ça n'a toujours pas fonctionné.

Le comité d’accueil des réfugiés de Saint-Yves, un organisme réputé à Québec en matière de parrainage, l’avait informée que l’attente pourrait durer de trois à six mois. Après plus d’un an, Mme Barahn attend toujours pour revoir sa sœur, son mari et ses deux petites filles, toujours installés au Liban.

Dans ce pays, les Syriens ont beaucoup de difficulté à se trouver du travail et le coût de la vie y est passablement élevé.

Mme Barahn, qui travaille à temps plein depuis cinq ans à Québec, se dit prête à parrainer sa sœur et à la prendre en charge. Au bord du désespoir, elle se butte à un processus bureaucratique extrêmement lourd et ne comprend pas ce qui explique ce blocage.

«J’ai essayé à plusieurs reprises d’appeler à l’ambassade canadienne au Liban et il n’y a pas de réponse, se désole-t-elle. C’est difficile, j’ai couru partout et essayé avec plusieurs personne et...», dit-elle en s’arrêtant pour réprimer un sanglot.

Bien que sa demande ait été faite avant le moratoire imposé par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté concernant le parrainage de proches, Mme Barahn craint que celle-ci soit bloquée dans le processus.