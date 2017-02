Brian Mulroney divertit Donald Trump

L’ancien premier ministre conservateur canadien Brian Mulroney a fait un tour de chant pour le président américain Donald Trump lors d’une soirée organisée samedi au club de golf privé du président américain, à Mar-a-Lago, en Floride.

Alors que l’auteur-compositeur et producteur canadien David Foster était au piano, M. Mulroney est monté sur la scène et entonné «When Irish Eyes Are Smiling» devant les nombreux convives.

En prenant position au micro, Brian Mulroney a même plaisanté en s’adressant à Donald Trump : «Monsieur le président, j’espère que ça ne brisera pas les relations entre le Canada et les États-Unis. Je m’en excuse en avance.»

L’événement avait pour but d’amasser des fonds pour l’Institut Dana-Farber-Cancer et la lutte contre le cancer, a rapporté le «Toronto Star» dimanche.

La vidéo de la performance vocale de Brian Mulroney a été relayée sur les réseaux sociaux.