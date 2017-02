De jeunes conducteurs ciblés par un policier?

Un policier de Lévis, Ghislain Larose, fait encore parler de lui. Après avoir été l'objet de nombreuses critiques depuis 2009 pour son zèle excessif, il a remis cette fois-ci à un jeune homme plus de 660$ en contraventions.

L’agent en question a commencé à faire les manchettes en 2009, alors que plusieurs citoyens contestaient les contraventions qu'il leur remettait.

En 2011, il avait notamment remis 28 billets d'infraction en quelques mois à un jeune homme de 22 ans, pour un total de plus de 2000$.

L'an dernier, la Ville de Lévis a perdu l'une de ses batailles juridiques en Cour d’appel contre un citoyen qui, justement, contestait l'une des contraventions de M. Larose d’une valeur de 100 $.

Cette fois-ci, Maxime Pandolfo, 20 ans, a reçu un billet d'infraction pour son véhicule en raison, notamment, de son tuyau d'échappement.

«J'ai vu la voiture arriver derrière moi, et il m'a demandé d'aller vers lui, raconte-t-il. J'ai dit non, et j'ai continué vers la porte, parce que c'est sur un terrain privé. Là, il est sorti du véhicule et il a embarqué sur le terrain privé de mon ami. Là, je me suis reviré, pour pas qu'il vienne en dedans et que ça fasse de la marde. Là, il m'a demandé de partir mon véhicule qui était stationné dans l'entrée privée de mon ami. Il a fait le tour au complet, il m'a donné tous les tickets qu'il donne d'habitude sur ce genre de véhicule.»

Il entend d’ailleurs contester cette contravention.

Le cas de ce jeune homme n'est pas unique. Son ami, Charles-Antoine Bélanger, a lui aussi fait les frais de plusieurs excès de zèle, selon lui, de Ghislain Larose depuis quelques années. Il cumule 7 contraventions remises entre 2015 et 2016, qu'il tente toujours de payer. Il n'a toutefois pas l'intention de changer son véhicule.

«C'est de la répression, selon moi, dit-il. Ça ne finit pas de finir. On a beau combattre et dire ça sur Facebook, ça ne sort jamais. Larose, tu l'as, l'affaire, on est payants. Mais bon... On est aux études et on essaie juste de se faire du fun avec nos passions. C'est juste un mot qu'on voulait passer. Maxime est la preuve que c'est récurrent et que ça n'a pas de bon sens.»

TVA Nouvelles n'a pas été en mesure d’entrer en contact avec le Service de police de la Ville de Lévis, dimanche.