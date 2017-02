Des batailles de coachs serrées

Quand les candidats aux auditions à l’aveugle de «La Voix V» sont très bons, les coachs n’hésitent pas à se livrer à une bataille de superlatifs pour les attirer dans leur équipe.

Ce dimanche, à TVA, à partir de 19h30, sera celui des batailles les plus serrées entre les coachs. «On aura droit à la bataille la plus âpre et serrée des trois dernières années pour l’obtention d’un candidat entre Marc Dupré et Pierre Lapointe, a détaillé Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission. La preuve du très haut niveau de talent de cette cuvée 2017 est qu’il y a de très bons candidats qui ne parviennent pas à faire tourner une chaise.»

Le menu musical s’annonce très hétéroclite, d’Édith Piaf à Philippe Brach, en passant par les Rolling Stones et Sam Smith. Les candidats témoignent aussi de diversité, provenant de tous les horizons.

«On va rencontrer un professeur au primaire, une étudiante de secondaire 4, une future sommelière et un ancien champion de basket-ball. C’est un des rares candidats qui est plus grand que Charles Lafortune, qui s’est vraiment aperçu qu’il n’était plus à La Voix Junior », a détaillé Stéphane Laporte.

Les candidats démontreront des talents incroyables, avec des voix atypiques, uniques et touchantes. «Ce dimanche, on va notamment voir deux artistes qui se sont complètement approprié des grands classiques de la chanson francophone pour les réinventer totalement», a-t-il ajouté.

À l’issue de la première émission, Isabelle Boulay a déjà recruté trois des quinze candidats de son équipe. Éric Lapointe, Marc Dupré et Pierre Lapointe en ont chacun deux.