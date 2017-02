Des conseils santé avant de décoller vers le sud

De nombreux Québécois s'évadent vers des destinations soleil en cette période hivernale, mais il y a quelques précautions à prendre pour éviter d'attraper un virus qui pourrait gâcher vos précieuses vacances.

Premiers soins

L’une des choses les plus importantes à préparer dans ses bagages est une trousse de premiers soins.

«L’idée c’est d’avoir des pansements désinfectants, d’avoir des antipyrétiques, comme l’acétaminophène, ou encore avoir un anti-inflammatoire, comme le Advil, si jamais on se fait piquer et on a de la température, explique Dre Johanne Blais. Ça peut être d’avoir aussi des médicaments pour les nausées, parce que ça, ça peut aider.»

Elle recommande également de demander une prescription d’un antibiotique en cas de diarrhée du voyageur qui persiste plus de 48 heures.

«À ce moment-là, c’est important de consulter, parce qu’on va quand même faire des tests pour voir si vous avez attrapé un parasite particulier, si ça doit être traité ou non, soutient-elle. C’est important pour éviter la déshydratation.»

Probiotiques

Prendre des probiotiques avant et pendant le voyage peut également aider à prévenir la diarrhée.

«Le fait de prendre des probiotiques plusieurs semaines avant, pendant le voyage et après, ça peut éviter la diarrhée, ajoute Mme Blais. C’est des capsules, habituellement, il y en a de toutes sortes, et vous prenez une capsule par jour, facilement les 3 ou 4 semaines avant, ensuite pendant le voyage et après, parce que si vous sautez trop de journées, les probiotiques, après 24 heures, ils n’agissent plus. Il faut que vous en preniez chaque jour.»

Zika

Si vous partez dans une zone où le Zika est présent, notamment en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, il est important de bien se prémunir contre ce virus.

Il est recommandé de porter des vêtements de couleurs pâles, qui attirent moins les moustiques. Vous pouvez aussi utiliser un insecticide avec du DEET pour vous protéger et repousser les insectes.

«On peut être piqué par le virus du Zika et ne pas s’en rendre compte, soutient le médecin. Parce que ça ne donne pas de grands grands symptômes. Ceux qui s’en rendent compte, c’est qu’ils ont un petit peu de température, ils vont être un petit peu plus moches ou encore une petite éruption cutanée, mais rien de plus que ça. C’est ce qui fait que les gens ne s’en rendent pas compte.»

Les femmes enceintes ou qui prévoient le devenir devraient éviter ces pays.

L’eau

Peu importe le pays que vous comptez visiter, vous devriez apporter une attention particulière à l’eau que vous boirez.

«Boire toujours de l’eau embouteillée, même pour se brosser les dents, suggère Johanne Blais. Parce que, si vous prenez l’eau du robinet, vous en avalez un peu et des fois, c’est assez drastique comme effet.»

La nourriture

Les buffets des tout-inclus sont parfois très tentant, mais Dre Blais propose toutefois de s’en tenir loin.

Elle recommande également de manger des aliments «très cuits» et «chauds».

«Pour le reste, je dirais, une des choses que je vois souvent, c’est les gens qui vont par exemple dans un Club Med et qui décident de sortir pour aller prendre un verre dans le petit village de la place à côté, dit-elle. Prenez pas quelque chose dans lequel vous mettez de la glace, parce que c’est sûr que cette glace-là n’a pas été faite avec de l’eau embouteillée.»