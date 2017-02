Le viaduc Van Horne-Rosemont sera reconstruit

La Ville de Montréal a annoncé, dimanche, par voie de communiqué, la tenue prochaine d’un concours d'architecture et d'ingénierie dans le but de remplacer le viaduc Van Horne-Rosemont et de réaménager ses abords.

«Le viaduc atteindra d'ici quelques années sa durée de vie utile. Nous saisissons cette opportunité pour repenser le concept même du viaduc et améliorer tout le secteur pour en faire un milieu de vie plus convivial et à échelle humaine», a déclaré Lionel Perez, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Dans cet esprit, nous allons organiser un concours d'architecture et d'ingénierie pour avoir un nouveau lien d'envergure, digne d'une métropole du 21e siècle», a-t-il ajouté.

«Le nouveau viaduc offrira plus de place pour le transport actif, pour les vélos et les piétons, et plus de verdissement des espaces», a précisé Marc-André Gadoury, responsable du dossier vélo au sein de l'administration Coderre.

Le concours sera lancé en 2017 et ouvert à différentes firmes. Le choix final du design sera fait en 2018 et sa mise en place sera achevée d'ici quatre ans, selon Lionel Perez.

L'estimation du projet est de 90 à 100 millions $. La démolition et le remplacement complet du viaduc, qui a été construit en 1971, est l’option privilégiée par la Ville.