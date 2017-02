Les paris demeurent ouverts en vue des Oscars

Le film «La La Land» est largement favori pour remporter l'Oscar du meilleur film la semaine prochaine. Selon les preneurs de paris professionnels, la course pour le choix du meilleur acteur sera la plus serrée parmi les catégories de pointe.

La société de paris britannique Ladbrokes a vu les chances du favori, l'acteur Casey Affleck pour son rôle dans «Manchester by the Sea», diminuer considérablement lorsque son compétiteur Denzel Washington, en vedette dans «Fences», a remporté le trophée du Screen Actors Guild en janvier.

Ladbrokes considère toujours Affleck comme favori avec des chances de 8/15, comparé à 13/8 pour Washington, mais les paris demeurent ouverts.

Dans les autres catégories d’importance, Emma Stone, pour son rôle dans «La La Land», devrait l’emporter. Le réalisateur de ce film, Damien Chazelle, pourrait également recevoir une statuette.

«Moonlight» est le favori dans la catégorie du meilleur scénario adapté. Pour l’Oscar remis au meilleur scénario original, il est difficile de prévoir qui l’emportera entre «Manchester by the Sea» et «La La Land».

La société place les chances de «La La Land» à 3 pour 1 d’égaler le record du plus grand nombre d'Oscars, soit 11, détenu actuellement par trois films, soit «Titanic», «Ben-Hur» et «Lord of the Rings: Return of the King».

Les chances de «La La Land» de battre ce record sont évaluées à 10 pour 1. Le film a obtenu un total de 14 nominations.

Si «Arrival», le film du cinéaste québécois Denis Villeneuve, l’emporte dans la catégorie du meilleur film, il rapportera 100 fois la mise initiale.