Que faire avant de partir en voyage?

Une famille a récemment vécu une triste mésaventure peu avant de s’envoler pour Cuba alors que le passeport d’un des enfants a été jugé non valide parce qu’il avait été signé par un parent.

C’est le genre d’événement que tous veulent absolument éviter en mettant le cap sur leur destination favorite. Plusieurs conseils utiles et points à surveiller sont à retenir pour réduire au minimum les risques de gâcher votre voyage.

L’avocate procureure Véronique Boucher répond aux questions de TVA Nouvelles afin de vous aider à préparer votre séjour à l’étranger.

Le passeport

Obligatoire dès qu’on quitte le Canada, même à destination des États-Unis, le passeport est exigé pour tous les voyageurs, qu’ils soient adultes, enfants ou bébés naissants. Pas d’exception.

L’âge est cependant considéré quand vient le temps de choisir la durée de validité de son passeport: les personnes de 16 ans et plus ont l’option d’une durée de cinq ou dix ans, alors que les moins de 16 ans se voient imposer un passeport valide pour cinq ans.

À noter que certains pays, comme la France et l’Italie, peuvent exiger, pour vous faire entrer sur leur territoire, que votre passeport soit valide au moins trois mois après votre retour au Canada. Il importe donc de vérifier selon votre destination.

De plus, toute personne de 16 ans et plus doit signer son passeport. De leur côté, les enfants de 11 à 15 ans sont encouragés à le faire. Pour les moins de 11 ans, aucune signature n’est requise. Dans ce dernier cas, il est impératif pour les parents de ne pas signer le passeport à la place de l’enfant, sous peine de se voir refuser le départ.

Enfants voyageurs

Dès qu’un parent voyage seul avec ses enfants, que ce soit en raison d’un divorce ou en toute autre circonstance, c’est important de partir avec une lettre de consentement à voyager de l’autre parent. Idéalement, ladite lettre sera assermentée par un avocat ou un notaire, ou encore un commissaire à l’assermentation. Des modèles de lettre sont présentés sur le site du gouvernement fédéral.

Il est également recommandé de vérifier les conditions supplémentaires qui peuvent s’appliquer selon les pays choisis. Par exemple, certains pays vont jusqu’à demander l’ordonnance du tribunal vous conférant la garde de l’enfant ou, le cas échéant, le certificat de décès de l’autre parent.

Achat du voyage

En réservant votre voyage auprès d’une agence de voyages, incluant son site Internet, vous bénéficiez de protections additionnelles liées au fait que l’agence doit détenir un permis délivré par l’Office de protection du consommateur. Et pour obtenir un tel permis, l’agence doit déposer un cautionnement, c’est-à-dire un montant d’argent qui pourra servir à vous rembourser en cas de non-respect de ses obligations.

Autre avantage de faire affaire avec une agence de voyages : si on vous a fait certaines promesses quant à la façon dont se déroulera votre séjour et qu’on ne vous livre pas la marchandise, il sera possible de s’adresser à l’agence pour obtenir un dédommagement. Et si vous ne parvenez pas à vous entendre, il vous restera toujours la possibilité de vous adresser aux tribunaux.

À deux semaines (ou moins, selon les régions) de la semaine de relâche scolaire, certains d'entre vous s'apprêtent à vivre une escapade en famille mémorable. Bon voyage!