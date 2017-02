Shia LaBeouf relocalise son installation anti-Donald Trump

La controversée installation «He will not divide us» de l’acteur Shia LaBeouf, a été déplacée puisque le musée où elle était hébergée n’en voulait plus.

Shia LaBeouf a fait équipe avec Luke Turner et Nastja Sade Ronkko pour former son projet HEWILLNOTDIVIDE.US le 20 janvier dernier (17) – jour de l’inauguration de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Cette installation interactive, placée devant le Museum of the Moving Image dans le Queens, à New York, est un live-stream sur lequel on peut voir des passants prononcer les mots « Il ne nous divisera pas ».

L’acteur a été arrêté le lendemain du lancement de son projet, qui doit se tenir sur quatre ans, car il aurait attaqué un jeune homme de 25 ans sur le site. Il a été inculpé pour agression et harcèlement et est attendu au tribunal le 7 avril. Suite à son arrestation, le Museum of the Moving Image a fait annuler l’installation artistique le 10 février (17), expliquant qu’elle est un « danger pour la sécurité publique ».

Samedi, Shia LaBeouf et ses collaborateurs ont donc annoncé qu’ils avaient déplacé leur projet au El Rey Theater à Albuquerque, critiquant au passage le Museum of the Moving Image et leur mauvaise gestion des choses.

«Le manque évident d’engagement pour ce projet est accablant, explique l’acteur sur son site Internet. Depuis le début, le musée échoue à répondre à nos préoccupations quant au mauvais encadrement de notre projet en tant que rassemblement politique, plutôt qu’œuvre de performance participative qui résiste à la normalisation de la division. En réalité, le musée a montré un manque d’opinion spectaculaire – et de courtoisie envers nos artistes – en négligeant de nous consulter quand ils ont mis en scène un rassemblement politique sur le site de notre œuvre le 29 janvier 2017.»

Pour finir, Shia LaBeouf dit avoir compris que « le musée s’est incliné face aux pressions politiques », et le juge « pas fait pour parler de nos intentions en tant qu’artistes».