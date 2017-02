Une exposition de voitures surprise pour un jeune atteint d’un cancer

Pas moins de 100 conducteurs de véhicules de tous genres se sont donné rendez-vous dimanche à Monroe, en Caroline du Nord, pour répondre au souhait de RJ Swinney, un jeune homme qui lutte contre le cancer.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Un simple appel lancé sur les médias sociaux a convaincu ces amoureux de la route de se rejoindre.

«C’est important pour moi et j’espère que RJ peut voir et ressentir l’amour de cette communauté, a dit Will Yarborough, l’organisateur de l'événement. Nous apprécions qu’il ait pu tous nous réunir.»

Les participants s’étaient donné rendez-vous dans un stationnement avant de se rendre au domicile de l’adolescent sous escorte policière.

«Je crois qu’il va adorer et qu’il sera extrêmement content, a dit Blake Beohler, un participant. C’est pourquoi nous sommes ici.»

Le jeune homme a assisté à ce défilé de voitures avec émerveillement. Il n’avait jamais assisté à une pareille exposition de voitures.