Une exposition sur la joie au Musée national des beaux-arts

L'art contemporain est en vedette présentement au Musée national des beaux-arts à Québec.

En ces périodes de tensions à travers le monde, le collectif Manif d'art a choisi de présenter une exposition sur le thème de la joie.

«La joie aujourd'hui me semble essentielle parce que, justement, le monde ne va pas bien, explique Alexia Fabre, commissaire internationale de l’exposition "Manif d’art 8". C'est un thème très ouvert, la joie, l'art de la joie. C'est un thème qui n'est pas autoritaire et dont chaque artiste s'est saisi de façon différente. Il y aura, oui, des oeuvres joyeuses, insolentes, drôles, mais il y en aura aussi des plus inquiètes.»

Une cinquantaine d'artistes provenant de neuf pays sont réunis dans plus d'une trentaine de lieux de diffusion.

«On aborde l'oeuvre d'une façon simple, c'est-à-dire avec notre bagage, nos référents, ajoute Claude Bélanger, directeur général de "Manif d’art 8". C'est une façon des fois peut-être de se sentir décontenancé, bouleversé, mais en même temps, c'est quelque chose qui n’est pas différent de ce qu'on voit à la télévision ou dans les films ou ailleurs dans la vie courante même.»

«Ce qui est très intéressant à Québec, c'est la place de l'art, dans la ville, dans ce musée, poursuit Mme Fabre. Vous avez une confiance en l'art. Les artistes sont partout. C'est une situation unique. Je n'ai jamais vu ça ailleurs.»

«Manif d'art 8», de la Biennale de Québec, sera présentée jusqu'au 14 mai prochain.

«Il y a des oeuvres qu'on aimera, des oeuvres qu'on aimera moins, conclut la commissaire internationale. Mais voilà, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un dialogue. Chaque oeuvre créera comme un feu autour duquel on se retrouvera, on retrouvera une part de soi et on se réunira.»