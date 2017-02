Une marche de 4240 km pour la fibrose kystique

Inspiré du personnage interprété par Reese Witherspoon dans le film «Wild» de Jean-Marc Vallée, un charpentier de Laval parcourra 4240 kilomètres à la marche sur la Pacific Crest Trail afin d’amasser des fonds pour la fibrose kystique.

Olivier Blake a appelé son projet «Défibrose». Le 15 avril, il quittera la frontière du Mexique pour se rendre quelques mois plus tard à Manning, en Colombie-Britannique. Il empruntera ainsi la même route que le personnage de Witherspoon.

L’objectif du marcheur est d’amasser 2 $ par kilomètre parcouru. Père d’une jeune fille de 15 ans, il a été touché par l’histoire d’un couple d’amis, Benoit Laliberté et Martine Comeau, qui sont les parents de deux petites filles, Alexie et Charlie, atteintes de la maladie.

«J’ai décidé d’entreprendre ce défi personnel afin de me dépasser et pour amasser des fonds pour cette cause qui me tient à cœur», laisse-t-il entendre sur un site internet, où il est possible de faire un don.