Une médaillée olympique accuse un médecin d'abus sexuels

L'Américaine Jamie Dantzscher, médaillée de bronze dans l'épreuve par équipes de gymnastique des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, a accusé dans un reportage diffusé dimanche aux États-Unis un médecin, déjà inculpé d'agressions sexuelles et de pédophilie, d'abus sexuels.

Dantzscher est l'une des trois anciennes membres de l'équipe des États-Unis qui ont témoigné dans l'émission «60 minutes» sur la chaîne de télévision CBS.

Dantzscher, Jessica Howard, championne des États unis de gymnastique rythmique entre 1999 et 2001, et Jeanette Antolin ont toutes trois expliqué avoir été abusées par le docteur Lawrence Nassar qui faisait partie jusqu'en 2016 de l'encadrement médical de l'équipe des États-Unis.

«Je l'ai consulté pour des douleurs dans le bas du dos (...) Il introduisait ses doigts dans mon vagin et faisait bouger ma jambe avec son autre main. Il disait que j'allais entendre un bruit, cela voudrait dire que ma hanche avait été remise à sa place et que cela soulagerait mon dos», a expliqué Dantzscher.

«Cela a continué comme cela jusqu'aux Jeux de Sidney, j'avais 18 ans», a poursuivi Dantzscher qui avait 13 ans quand elle a consulté pour la première fois le Dr Nassar.

Toutes trois ont mis en cause la compétition acharnée et la terreur que faisaient régner leurs entraîneurs au sein de l'équipe des États-Unis pour expliquer leur long silence.

Nassar, 53 ans, a comparu vendredi dans une autre affaire devant un tribunal de Mason, au Michigan, pour abus sexuels sur la fille d'amis, dès l'âge de six ans.

Un juge fédéral avait par ailleurs ordonné, dans une affaire séparée, que Lawrence Nassar soit détenu sans possibilité de libération sous caution, après le témoignage d'un policier du FBI selon lequel au moins 37.000 photos et vidéos pédopornographiques ont été trouvées sur des disques durs appartenant au médecin.

L'avocat des trois jeunes femmes, John Manly, qui représente plus de 40 plaignantes, a également lancé une procédure contre la Fédération américaine de gymnastique et les époux Bela et Marta Karolyi qui, après avoir formé la Roumaine Nadia Comaneci, ont entraîné l'équipe des États-Unis de 1988 à 2016.

«Nassar est un prédateur en série, mais le fond de cette histoire est que personne n'était là pour protéger ces filles et la Fédération américaine et les Karolyi ont placé l'argent et les médailles en premier», a-t-il accusé.

La Fédération américaine de gymnastique n'a pas souhaité commenter ces informations tandis que les époux Karolyi ont indiqué à CBS par la voix de leur avocat qu'ils nient «l'existence d'un environnement aussi toxique».