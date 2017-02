Bonification de 90 M $ du fonds Capital croissance PME

Les PME québécoises peuvent compter sur davantage de capitaux pour financer leur projet. Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) ont annoncé lundi un réinvestissement totalisant 90 millions $ dans le fonds Capital croissance PME (CCPME).

Cette nouvelle participation porte à 540 millions $ la capitalisation totale de ce fonds, destiné aux PME des régions du Québec.

«Plusieurs PME sont des fleurons dans leur domaine et sont sous-capitalisées, car elles ont essentiellement recours à de la dette pour s’approvisionner en capital», a indiqué Luc Ménard, chef de l’exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif.

Le fonds CCPME est capitalisé à parts égales par la Caisse et le CRCD. Il est destiné à venir en aide aux entreprises qui veulent réaliser des projets de croissance.

Depuis sa création en 2010, 322 entreprises québécoises ont bénéficié d’un financement de CCPME, dont 247 PME établies à l’extérieur de Montréal et de la région de la Capitale-Nationale. Parmi celles-ci, on retrouve Cryos Technologies de Joliette, Rotoplast d’East Farnham en Montérégie, Gestion Brasa de Rimouski, Orientech de Lachute et plusieurs autres.

Seulement en 2016, près de 70 entreprises ont obtenu du financement par l’entremise de ce fonds.

«Au cours des sept dernières années, le fonds CCPME a contribué de façon tangible à l’essor de centaines de petites entreprises québécoises en pleine progression. Notre implication dans CCPME sert assurément notre volonté à générer de la croissance partout au Québec et d’appuyer un bassin important de PME, dont certaines deviendront les champions de demain», a ajouté de son côté Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le CCPME vise à satisfaire les besoins de financement de moins de 5 millions $.