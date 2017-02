Cap-de-la-Madeleine: l'urgence de Cloutier-du Rivage ne fermera pas

Le ministre de la Santé s'en mêle: l'urgence du Centre Cloutier-du Rivage dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, va rester ouverte.

«Il n'y a pas et il n'y aura pas et il n'y aura pas non plus après de fermeture de Cloutier-du Rivage», martèle Gaétan Barrette. «Il va y avoir une organisation périphérique au GMF (groupe de médecine de famille) et il y aura des médecins en permanence selon les heures d'ouverture de la clinique.»

Les craintes d'une fermeture de ce service étaient réapparues il y a deux semaines lorsqu'on a appris que le projet de superclinique médicale était abandonné du côté de Cap-de-la-Madeleine. Il était prévu que cette superclinique compense la fermeture projetée de l'urgence.

Le ministre Barrette a d'ailleurs parlé à la Direction de la santé de Trois-Rivières pour lui faire clairement part de sa position. Selon ce qu'on a appris, la désignation d'urgence disparaîtra. Les urgentologues qui y oeuvrent retourneront au Centre hospitalier régional. Le GMF fournira à la place des médecins pour les quarts de jour et de soir du lundi au dimanche. Il y aura également du personnel infirmier et le plateau technique en place leur restera disponible. Seuls, toutefois, les cas moins graves seront vus. Les autres seront dirigés vers l'hôpital régional.