D'autres ambulanciers en grève ce mardi dans plusieurs régions

Le mouvement de grève des ambulanciers du Québec prend de l’ampleur.

Déjà, au cours des dernières semaines, plusieurs entreprises de services ambulanciers dans plusieurs régions ont vu leurs employés sortir en grève afin de faire avancer les négociations en vue de nouvelles conventions collectives. Plusieurs groupes sont sans contrat de travail depuis 2015.

Lundi, le Tribunal administratif du travail a annoncé qu’après examen de plusieurs nouveaux dossiers de syndicats ayant présenté des avis de grève, les services essentiels prévus étaient suffisants.

Parmi ces dossiers figure celui du Syndicat des paramédics de Chaudière-Appalaches - CSN qui a émis un avis de grève pour une durée indéterminée débutant ce mardi à minuit. Cette grève touchera Ambulances Sylvestre, une division de Dessercom.

L’Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) – CSN a aussi prévu de sortir en grève ce mardi à minuit pour une durée indéterminée, ce qui touchera les Ambulances Guy Denis et Fils et les Ambulances Paré, deux entreprises établies à Saint-Marc-des-Carrières, de même que l’entreprise Groupe Radisson à Donnacona, Montmagny et Saint-Édouard-de-Lotbinière.

Un avis de grève a aussi été soumis par le Syndicat des paramédics de l'Estrie – CSN également à compter de minuit mardi, devant affecter Ambulance Stanstead et Ambulance Coaticook, ainsi qu’Ambulance Weedon & Région.

Le 1er mars, les syndiqués d’Ambulance de la Jacques-Cartier membres de l'Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) – CSN déclencheront également une grève à durée indéterminée.