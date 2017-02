EXCLUSIF | À 103 ans, elle attend six heures avec une hanche fracturée

Une dame de 103 ans a été forcée d'attendre une ambulance pendant plus de six heures alors qu'elle avait une hanche fracturée. L'histoire nous a été communiquée sur notre page Facebook.

Le 16 février dernier, madame Hélène Boudrias a fait une chute et s'est blessée. Elle a réussi à ramper jusqu'à la petite cordelette lui permettant de demander de l'aide.

L'infirmière qui est arrivée a tout de suite communiqué avec les services d'urgence qui ont affirmé qu'il faudrait attendre au moins quatre heures.

«L'infirmière m'a dit, quand elle m'a appelé, "Ne venez pas trop vite parce que ça peut prendre jusqu'à quatre heures"», raconte Louise Painchaud.

L'infirmière qui s'occupait de Mme Boudrias a téléphoné a trois reprises au 911 pendant la matinée. Lorsqu'elle est arrivée, Mme Painchaud a également parlé avec le 911.

«Il y a une amie de maman qui m'a dit d'appeler moi-même. J'ai appelé à 11h30 et j'ai tout dit. Maman à 103 ans, probablement qu'elle s'est cassé une hanche et on m'a répondu que ce n'était pas le seul cas où il y a quelqu'un d'à terre», d'ajouter Mme Painchaud.

«Ce n'était pas une priorité, on m'a demandé: "Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle saigne? Est-ce qu'elle est lucide?" J'ai dit oui, mais elle souffre beaucoup et est-ce que son coeur va tenir?»

Ce n'est finalement qu'en milieu d'après-midi, soit aux environs de 15h15 ou 15h30 que l'ambulance est finalement arrivée.

Pendant tout ce temps, Mme Painchaud se sentait vraiment impuissante, ne pouvant même pas donner «une goutte d'eau» à sa mère, ne sachant pas ce qui allait arriver à l'hôpital. «Il ne fallait pas qu'elle boive au cas où il faille qu'ils l'opèrent.»

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a affirmé que le système d'évaluation des patients n'est pas adapté à ce type de situation.

«Je pense que c'est un mauvais système, la priorité c'est les êtres humaines, la souffrance des personnes. Je pense qu'à 103 ans, mais même n'importe quel âge quand on souffre beaucoup, on a besoin d'être soulagé», conclut Mme Painchaud.

Mme Boudrias a subi une opération, mais souffre encore beaucoup selon sa fille qui croit qu'elle a subi un important choc.