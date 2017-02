Lana Del Rey fait son retour musical

Lana Del Rey a fait son retour musical ce week-end. Elle a dévoilé une photo vendredi, concernant un projet visuel intitulé Love. Elle a ensuite sorti son nouveau single samedi, intitulé Love lui aussi, disponible sur iTunes et les plateformes de streaming.

Ce nouveau titre a été produit avec son collaborateur de longue date, Rick Nowels, ainsi que Benny Blanco. «J’ai fait mes quatre premiers albums pour moi, mais celui-ci est pour mes fans», a-t-elle précisé dans un communiqué publié par Pitchfork. Sur Instagram samedi, elle a également dévoilé une vidéo. «Pour commencer... tout ce dont vous avez besoin c’est d’amour (Love)», a-t-elle ajouté en commentaire.

Lana Del Rey avait confié l’année dernière qu’elle ne se mettait aucune pression pour sortir un nouvel album. «J’ai quelques idées sur ce que j’aimerais faire avec (le prochain album). Mon label, Interscope, est plutôt flexible et ouvert à ce que mes albums sortent n’importe quand, donc je n’ai pas cette pression. Je suis simplement heureuse de pouvoir faire une musique qui me correspond. C’est assez pour moi», avait-elle confié au NME.

Ce nouveau single marque en tout cas son retour musical, puisqu’elle a précédemment annoncé sa participation au festival Lollapalooza Paris. Parmi les autres têtes d’affiche de cet événement dans la capitale française, on retrouve également The Weeknd, les Red Hot Chili Peppers et les Pixies.