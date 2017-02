Le cri du coeur d’une mère entendu par Québec

Le cri du coeur lancé par la mère d'un enfant lourdement handicapé a été entendu. La maman du petit Douglas pourra obtenir l'aide supplémentaire qu'elle réclamait depuis un an.

«Quand le gouvernement a refusé, j'étais vraiment déçue», lance Alexandra Dion, mère de Douglas, 3 ans.

Mais la bataille aura été longue pour cette mère de famille qui tentait de faire reconnaître depuis un an le handicap sévère de son enfant.

Une aide financière de tout près de 1000 dollars mensuellement sera finalement accordée à la mère qui vit à Sherbrooke.

«Je vais pouvoir embaucher quelqu'un, quelques jours pas mois pour venir à la maison et prendre soin de Douglas. Je vais pouvoir prendre du temps avec mes deux autres enfants qui ont 8 et 5 ans. Ils en ont manqué ces quatre dernières années. Pour le reste, ça va être les médicaments et quelques traitements privés pour Douglas.»

Il y a quelques semaines, Retraite Québec jugeait que la demande ne répondait pas aux critères. Le ministre responsable de l'Estrie avait d'ailleurs été saisi du dossier.

«Moi mon rôle, c'est de m'assurer que l'évaluation avait été faite correctement. Il y a eu une révision. Maintenant, il y a du changement, alors c'est une très bonne nouvelle», explique le ministre Luc Fortin.

À la naissance, Douglas a fait une méningo-encéphalite, provoquant des lésions sévères au cerveau. Le manque d'oxygène a provoqué une série de handicaps.

Le garçon de 3 ans ne parle pas, ne peut se déplacer et a fait des crises sévères d'épilepsie. Douglas est suivi par une douzaine de spécialistes et sa mère doit constamment être à ses côtés.

La jeune mère de famille est rassurée par la volte-face de Québec. Elle fait le souhait que les dédales administratifs soient moins lourds, et plus humains pour d'autres familles, qui comme elles ont une autre bataille à livrer.