Les agents des douanes sonnent l'alarme

Les agents chargés d’accueillir les demandeurs d’asile à la frontière sonnent l’alarme, craignant de ne pas être suffisamment nombreux pour faire face à l'arrivée d’une vague encore plus importante de réfugiés clandestins avec le beau temps.

Voyez ci-dessus le reportage de Raymond Filion sur l'opposition qui presse le gouvernement de Justin Trudeau d'agir.

Si le phénomène des réfugiés entrant illégalement au pays en provenance des États-Unis n’est pas nouveau, il est cependant monté en flèche depuis l’élection du président Donald Trump en raison de ses politiques controversées en matière d’immigration.

Le président du syndicat représentant les employés des douanes canadiennes, Jean-Pierre Fortin, indique qu’environ 3000 demandes d’asile de ce type sont en traitement seulement depuis le mois de novembre.

«C’est un peu hors capacité surtout en terme de ressources et là, on appréhende surtout le temps plus clément et plus chaud qui s’en vient. C’est évident que lorsqu’il fait très froid, il y a moins de réfugiés qui arrivent», signale-t-il.

M. Fortin, qui représente 10 200 syndiqués, dont 7000 agents de première ligne, estime que le fédéral doit hausser ses effectifs. Il faudrait rouvrir les quelque mille postes ont été abolis à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sous le gouvernement conservateur en 2012, selon lui.

Il croit aussi qu’une patrouille devrait être mise sur pied pour sillonner la centaine de routes au Québec qui séparent les postes de douanes et par lesquelles les demandeurs d’asile arrivent à se faufiler pour entrer au pays.

L’avocat en immigration Éric Taillefer soutient que cette situation ne pose pas nécessairement un risque pour la sécurité des Canadiens. Il croit en revanche qu’elle ajoute une pression sur le système et sa capacité de faire face à la hausse des demandes.

«C’est plus au niveau des ressources médicales, psychologiques, d’hébergement pour traiter les demandes d’asile. C’est un peu plus inquiétant, parce qu’on voit que les intervenants sont de plus en plus à bout de souffle», indique M. Taillefer.

Selon un autre avocat en immigration, Stéphane Handfield, le gouvernement pourrait mettre fin à l’entrée illégale des demandeurs d’asile simplement en déchirant une entente sur les tiers pays sûrs datant de 2002 entre le Canada et les États-Unis.

Cette entente oblige les douaniers à refouler à la frontière tous réfugiés provenant des États-Unis qui cherchent à entrer légalement au pays pour faire une demande d’asile en bonne et due forme. Les demandeurs d’asile doivent présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent. Toutefois, en entrant clandestinement, le Canada a l’obligation en vertu du droit international d’entamer des procédures d’accueil et de traiter leur dossier.

«S’ils mettent fin à l’entente, les gens n’auront plus intérêt à ne plus se présenter à la frontière et en plus on coupe l’herbe sur le pied des passeurs (clandestins)», fait valoir M. Handfield.

Le gouvernement Trudeau n’a cependant pas l’intention de mettre fin à cette entente, comme le demandent notamment le NPD et le Bloc québécois. Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, fait valoir que des ressources additionnelles ont été mises en place pour faire face à l’explosion des demandes.

«La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont augmenté leurs ressources pour gérer l’arrivée croissante de demandeurs d’asile, et nous avons confiance en leur capacité de mener à bien leur mandat», a indiqué le porte-parole du ministre, Scott Bardsley.