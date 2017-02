Les chômeurs du Bas-Saint-Laurent vers une meilleure représentation

Le groupe Action populaire Rimouski-Neigette se joint au Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC). Cette adhésion a pour objectif de mieux représenter les chômeurs du Bas-Saint-Laurent.

Le groupe communautaire admet qu’il y avait des lacunes quant à sa représentation des chômeurs. L’organisation avait été beaucoup sollicitée dans les derniers mois par la réforme de l'aide sociale, proposée par le ministre du Travail et de la Solidarité sociale François Blais.

Le groupe communautaire souhaitait développer davantage son volet assurance-emploi. Sa nouvelle adhésion permettra aussi de réorienter certains citoyens vers le CNC, si le groupe n’est pas en mesure de répondre à toutes leurs questions.

Un plan de match sera établi prochainement pour mobiliser la population de la région autour de la question, mais aussi pour réunir du financement. Des centrales syndicales et des employeurs seront approchés. Des représentants syndicaux, dont certains de la FTQ, étaient d’ailleurs présents à la conférence de presse, affirmant appuyer cette démarche.

Cette annonce survient à la veille du lancement d'une campagne nationale sur le phénomène de trou noir, cette période de prestation terminée avant la reprise du travail d'une entreprise. Le Comité national des chômeurs et des chômeuses lancera mardi à Baie-Comeau, la campagne «L'assurance-emploi c'est pour tout le monde: même pour les saisonniers!».

Des travailleurs saisonniers seront sur place pour parler de leur réalité. Ils seront accompagnés d’employeurs qui expliqueront comment il est difficile de faire de la rétention de main-d’œuvre quand celle-ci doit faire face, année après année, au fameux trou noir.

La campagne vise notamment à interpeller le gouvernement fédéral, «pour qu’il y ait des annonces au prochain budget.» explique le porte-parole du CNC, Claude Guimond.

«Ce qu’il faut comprendre, c’est le drame humain. La personne qui est sur le chômage, et qui reçoit un certain montant, et là, elle se retrouve devant rien. Dans bien des cas, ces personnes-là vont se trouver sur l’aide sociale. Le drame humain est énorme avec 627 $ par mois, quand tu es habitué de rouler et de faire de l’argent, tu te retrouves à ne plus être capable de combler tes besoins», dénonce Michel Dubé, coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette.