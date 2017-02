Les proches de la victime veulent des changements à la 116

La route 116 a fait une autre victime samedi soir à Warwick, dans les Bois-Francs, alors qu’un père de famille de 34 ans impliqué dans une collision frontale n’a eu aucune chance.

À peine 48 heures après le drame, les proches d’Alexandre Beaulieu ainsi que des résidents du secteur interpellent les élus et demandent des modifications pour rendre plus sécuritaires les tronçons de route en cause.

«Je suis sans mots, je ne peux pas le réaliser, confie Claudia Baril, la conjointe de la victime. C’est sûr qu’il faut élargir [les voies], ce n’est pas assez deux voies, il y a eu beaucoup d’accidents.»

L’histoire se répète en effet d’année en année: le nombre d’automobilistes victimes de violents accidents ne cesse d’augmenter. De juin 2015 à juillet 2016, le tronçon de la 116 entre Warwick et Victoriaville a coûté la vie à au moins cinq personnes.

Dans le cas d’Alexandre Beaulieu, on ne sait pas encore s’il se serait endormi avant de dévier de sa route.

Certains suggèrent l’aménagement de voies doubles à des endroits stratégiques, de même que la construction de terre-pleins pour réduire la gravité d’éventuels accidents.

«C’est une route qui est meurtrière depuis plusieurs années», constate Sébastien Beaulieu, le frère d’Alexandre, qui propose un changement d’alignement des voies ainsi que l’installation d’un terre-plein central à certains endroits. Selon lui, les automobilistes doivent aussi être sensibilisés aux dangers de la route et faire preuve de davantage de prudence.