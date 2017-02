Montréal est maintenant une «ville sanctuaire»

Les élus montréalais ont voté à l'unanimité pour que Montréal devienne une ville sanctuaire afin de protéger les sans-papiers.

«Ce n'est pas juste un symbole. Il va y avoir des politiques qui vont s'y rattacher», a promis le maire Denis Coderre.

Si un plan d'action n'a pas encore été établi, le maire souhaite que les personnes sans-papiers aient accès aux mêmes services municipaux que les autres citoyens de Montréal. Ils pourraient avoir accès éventuellement aux logements sociaux de Montréal.

«Il faut protéger la plupart de ces gens-là qui sont victimes de "vautours" dans des lieux insalubres», a-t-il mentionné.

Dénonciation

Les policiers du SPVM pourraient éventuellement ne plus dénoncer les personnes sans-papiers aux autorités d'immigration.

«Dans certaines villes, comme à Toronto, ce sont les agents fédéraux qui font le travail [de chercher les sans-papiers]. On va mandater la commission de la sécurité publique de se pencher là-dessus», a-t-il indiqué en point de presse ce lundi.

Projet Montréal a appuyé cette déclaration, mais sa chef Valérie Plante aimerait que la Ville aille plus loin et consulte les organismes qui viennent en aide aux sans-papiers et leur offre un soutien financier.

La conseillère Lorraine Pagé a aussi demandé que le maire Coderre fasse pression auprès du gouvernement provincial afin que les enfants sans-papiers aient accès à une éducation gratuite.