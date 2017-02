Ouranos reçoit plus de 12,7 millions $ par le gouvernement du Québec

Plus de 12,7 millions $ sur trois ans ont été octroyés par le gouvernement du Québec au consortium de recherche Ouranos afin de soutenir ses projets de recherche sur l'adaptation aux changements climatiques.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation Dominique Anglade a mentionné par communiqué, lundi, qu’en matière de recherche, Ouranos fait «assurément partie de ces acteurs incontournables, en figurant parmi les leaders internationaux en matière de climatologie». Son ministère a d’ailleurs accordé la majeure partie des fonds, soit 7,65 millions $, tandis que le reste de l’argent provient essentiellement du Fonds vert.

De son côté, le ministre de l’Environnement David Heurtel a dit que l’argent versé permettra au consortium de chercheurs de proposer des solutions pour que le Québec s'adapte aux changements climatiques.

«Agir sur le plan de l'adaptation, c'est investir dans la santé et la sécurité des populations et dans la protection d'un environnement en pleine transformation. C'est aussi agir pour accroître la modernisation de notre économie et pour diminuer la pression que les impacts des changements climatiques exercent sur les finances publiques», a précisé le ministre par communiqué.

Ouranos rassemble des chercheurs depuis 2001 qui produisent notamment des données liées aux impacts des changements climatiques et aux mesures qui pourraient être prises pour les atténuer.