Pierre Lavoie a des solutions pour la sécurité des cyclistes

Pierre Lavoie propose deux mesures à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour améliorer la sécurité des cyclistes sur la route.

Il a déposé un mémoire lundi en consultation publique à Chicoutimi.

«On est de plus en plus de cyclistes et de coureurs, en ce moment. Il faut protéger l'usager de la route.»

Il propose à Québec et aux municipalités de faire des bandes rugueuses le long de chaque route régionale numérotée et sur tous les chemins où c'est possible de l'appliquer.

«Ça ne coûte pas cher. C'est installé. C'est fait. Ça dure 25 ans. Au printemps, tu prends ta machine de rue, avec ton jet d'eau, ta sécurité réapparait», a fait valoir l’instigateur du Grand défi qui porte son nom.

Selon lui, des marques moins profondes sur la chaussée que celles utilisées sur les autoroutes, avec un modèle plus fin, ont montré leur efficacité en Californie et en Arizona.

«À l'époque, ils ont mis des poteaux de plastique, comme au Québec, pour délimiter les deux. Mais maintenant, avec ces rognures-là, on voit que c'est le gros bon sens.»

Cette idée serait utile autant pour les automobilistes que pour les cyclistes, estime Pierre Lavoie. «Si l'auto déborde parce que la personne texte au volant ou qu'elle s'est endormie ou qu'elle a un moment d'inattention, je me sens protégé parce qu'il y a quelque chose qui vibre.»

La deuxième mesure proposée touche les véhicules de transport en commun.

«Un autobus de ville a un moteur derrière, isolé, pour le confort des passagers. Le désavantage, c'est une masse qui se déplace sans bruit. Quand qu'on court ou qu'on fait du vélo le long de la route, on n'entendra pas le véhicule arriver. On va l'entendre une fois qu'il est rendu sur nous.»

Pierre Lavoie demande à Québec que ces gros véhicules soient munis d'un avertisseur sonore qui émettrait un son à l'approche d'un cycliste ou d'un piéton.

«En Europe, ils ont des systèmes avec des caméras où quand il y a un usager sur le long de la route, il y a un système sonore qui va être activé pour avertir la personne qu'il y a un mastodonte qui s'en vient.»

Cette proposition concernerait aussi les véhicules électriques.