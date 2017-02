Plus de 868 M$ octroyés par l’État québécois sans conseils juridiques

Toujours en grève, les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) soutiennent que plus d’un millier de contrats valant plus de 868 millions $ ont été conclus depuis le 24 octobre dernier par des ministères et organismes de la province sans conseils juridiques.

Environ 400 de ces contrats, d’une valeur de plus de 214 millions $, ont été octroyés sans appel d’offres.

«Il est complètement irresponsable de la part du gouvernement de dépenser ces sommes astronomiques sans les conseils juridiques de ses avocats et notaires. Comment prétendre appliquer les recommandations de la Commission Charbonneau en prenant un pareil risque avec l’argent des contribuables, en particulier avec les contrats sans appel d’offres? C’est notre travail de protéger les intérêts de l’État et de ses citoyens», a mentionné Me Jean Denis, président de LANEQ, par communiqué, lundi.

LANEQ précisent que les plus gros contrats accordés par le gouvernement par appel d’offres depuis le déclenchement de la grève générale du 24 octobre sont les 111 millions $ pour l’achat de produits pétroliers par le Centre de services partagés du Québec; les 71 millions $ pour la reconstruction du pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu, par le ministère des Transports; et les 48 millions $ pour l’acquisition de véhicules légers par le Centre de services partagés du Québec.

Les discussions entre LANEQ et le gouvernement Couillard achoppent sur la réforme du mode de négociation et les salaires. Le syndicat veut notamment obtenir la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

LANEQ représentent plus de 1 100 avocats et notaires travaillant dans des ministères et des organismes publics de la province.