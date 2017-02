Les filles de Lisa Marie Presley sous la garde de leur grand-mère

Il a été rapporté la semaine dernière que les filles de Lisa Marie Presley et Michael Lockwood, Finley et Harper (8 ans), avaient été placées sous l'autorité des services de protection de l’enfance de Californie.

Lisa Marie Presley avait déclaré dans des documents légaux avoir trouvé des photos et des vidéos d’enfants à caractère obscène dans l’ordinateur de son mari, Michael Lockwood, avec qui elle est en cours de divorce. Toutefois, sa mère Priscilla Presley a démenti que les fillettes aient été placées dans un foyer et révélé que leurs enfants resteraient sous sa garde jusqu’à ce que la situation soit résolue.

En partageant une photo des filles en train de jouer dans une piscine sur Facebook, elle a écrit : « Il y a énormément de confusion, d’agitation et d’inquiétude à cause de tout ce que l’on raconte. Laissez-moi y mettre fin... Les filles n’ont jamais été placées en centre d’accueil et ne le seront jamais. Elles étaient avec moi et le resteront jusqu’à ce que tout soit terminé (accompagné d’un coeur). » Puis, elle a ensuite partagé un cliché des filles en train de se faire des câlins et de rire devant l’objectif. Elle a inscrit en commentaire : « Merci du fond du coeur pour tout votre soutien encourageant. »

La fille d’Elvis Presley et Michael Lockwood se sont mariés en 2006 et le chanteur a demandé le divorce en juin 2016 en mentionnant des différends irréconciliables. Une audience devrait avoir lieu en mars prochain afin de déterminer l’avenir de leurs enfants.

Dans des documents judiciaires obtenus par le MailOnline, Lisa Marie Presley a révélé que la police a fait une descente dans l’ancienne maison qu’elle partageait avec Michael Lockwood, et que les inspecteurs ont trouvé 80 images, mais certains appareils électroniques lui appartenant sont encore en cours d'examen. Elle a déclaré : « Je n’ai aucune idée de ce qui peut se trouver d’autre sur ces appareils et j’ai peur qu’il y ait des images encore pires, ainsi que des preuves dans ces appareils qui doivent encore être analysés ».

Les officiers de police de Beverly Hills ont depuis confirmé avoir reçu des accusations d’agression sexuelle envers des enfants au cours de l’été dernier et ont confié l’enquête aux autorités du Tennessee. Michael Lockwood a quant à lui nié les accusations.