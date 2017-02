Le flot d’immigrants illégaux qui entrent au Canada à Saint-Bernard-de-Lacolle ne semble pas tarir. Une équipe de TVA Nouvelles s’est rendue sur place ce matin et a rencontré, en deux heures à peine, une famille de six personnes, un homme d’origine syrienne et un autre d’origine yéménite venus demander l’asile.

Une fois la frontière traversée, les immigrants sont tout de suite mis en arrestation par un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les illégaux sont ensuite fouillés et amenés au poste-frontière non loin de leur point d’entrée. S’enclenche alors leur processus de demande de statut de réfugié qui sera jugé recevable ou non.

Frontière poreuse, frontière dangereuse?

Le 14 février dernier, l’émission «J.E.» proposait un reportage démontrant les brèches permettant à des immigrants illégaux d’entrer à pied au Canada par le chemin Roxham de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Sur place, l’équipe avait rencontré des immigrants illégaux venus d’Afrique.

Depuis trois ans, 1868 réfugiés ont été arrêtés par la GRC le long de la frontière au Québec, principalement dans le secteur du chemin Roxham.

Des réseaux organisés de passeurs sans scrupule ont demandé jusqu’à 10 000$ par personne pour aider certains demandeurs d’asile à venir au Canada.