Un médecin prend sa retraite... à 95 ans!

Un médecin de la Caroline du Nord a décidé de tourner la page sur une très longue carrière: il a pris sa retraite à l’âge respectable de... 95 ans!

Le Dr Woodrow Batten a prêté le serment d'Hippocrate il y a 70 ans et a effectué la majeure partie de sa pratique dans le même hôpital.

«C’est bien d’être à la maison et de pouvoir continuer à travailler», confie-t-il à CNN.

Capture d'écran CNN

Récemment, il dit avoir entendu l’appel intérieur à ranger son sarrau pour de bon, moins de cinq ans avant d'atteindre le statut de centenaire.

«J’ai juste été chanceux de vivre aussi longtemps et d’avoir la santé suffisante pour poursuivre mon travail et mes études et tout le reste», raconte-t-il.

Pour ses collègues, comme le Dr Eric Janis, qui a œuvré à ses côtés pendant 21 ans, M. Batten est bien plus qu’un simple docteur, c’est une icône. «Il est le modèle de ce qu’un médecin de famille devrait être.»

Le nouveau retraité s’est consacré à sa profession en prenant soin de ses patients et en partageant son savoir avec ses collègues et ses étudiants, précise le Dr Janis.

Maintenant, la mission du Dr Batten sera de voir au bien-être de sa femme, atteinte d’Alzheimer. «Je sens que mon meilleur emploi sera de m’occuper d’elle.»

Bien qu’il tire un trait sur la médecine officielle, Woodrow Batten affirme que le travail n’est pas terminé. Il espère continuer à donner à sa communauté.

«Je n’ai rien réussi d’exceptionnel, mais j’en ai fait assez pour avoir le sentiment du devoir accompli», conclut le gentil nonagénaire.