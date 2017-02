Un premier gratte-ciel rotatif à Dubaï ?

La Ville de Dubaï a créé plus d’un projet extravagant pour attirer les touristes. Le prochain à être lancé pourrait être un gratte-ciel de 80 étages rotatif qui pourra changer de forme.

Tous les étages de la «Dynamic Tower» pourront bouger de façon indépendante et effectuer un tour complet. La tour pourrait être complétée en 2020.

Le projet est mené par l’architecte israélo-italien David Fisher de Dynamic Architecture. Il avait été présenté une première fois en 2008, mais n’avait pas été lancé.

Parmi les extravagances de l’édifice, les résidents pourraient activer la rotation de leur appartement par commande vocale. Un monte-charge central permettrait également aux habitants de rester dans leur voiture et se stationner sur leur étage. La valeur d’un appartement pourrait varier entre 4 et 40 millions $.

L’énergie de la tour serait créée exclusivement par des éoliennes entre les étages et des panneaux solaires.

La métropole des Émirats arabes unis compte déjà la plus haute tour du monde, ainsi que le grand centre commercial et la plus grande île artificielle.