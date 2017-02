La Coalition avenir Québec (CAQ) veut serrer la vis aux compagnies qui exploitent un programme de fidélité et qui tentent de modifier les règles du jeu au détriment des consommateurs.

Quelques mois après la controverse entourant le populaire programme de fidélité Air Miles, la CAQ déposera cette semaine un projet de loi pour encadrer les programmes de récompense et faire en sorte que ces derniers soient assujettis à la Loi sur la protection du consommateur.

«On veut que les règles soient claires et que le consommateur soit respecté là-dedans parce qu’il donne des informations à la compagnie en échange de points. Ça prend de la prévisibilité et c’est pour ça qu’on présente un projet de loi», a expliqué en entrevue à Mario Dumont le porte-parole de la CAQ en matière de Justice, Simon Jolin-Barrette.

La deuxième opposition souhaite ainsi que la loi soit clarifiée, comme ce fut le cas avec les cartes cadeaux il y a maintenant quelques années. La CAQ veut non seulement s’attaquer aux points qui expirent, mais aussi à ceux dont la valeur est modifiée après le moment où le consommateur adhère au programme de fidélité.

«C’est malheureux et il faut corriger cette situation-là pour faire en sorte que le consommateur québécois va être protégé et pour s’assurer qu’il puisse utiliser ses points à tout moment et surtout que la valeur de ses points demeure dans le temps pour qu’il puisse s’offrir le voyage ou le bien ou le service qu’il souhaitait avoir et pour lequel il a accumulé ses points pendant des années», ajoute le député de Borduas.

L’automne dernier, le programme de récompense Air Miles s’est retrouvé au centre d’une controverse alors que des milliers d’adhérents étaient sur le point de voir expirer une partie de leurs points accumulés il y a cinq ans. Devant le tôlé suscité par sa décision de changer les règles, Air Miles a finalement fait marche arrière début décembre.