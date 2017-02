Un propriétaire d'épicerie de Matane devient une vedette du web!

Le propriétaire du IGA Marché DesRosiers, à Matane, est devenu une véritable vedette du web grâce à ses vidéos loufoques pour promouvoir ses produits.

Chaque semaine, Jean-François DesRosiers se met lui-même en vedette dans une courte séquence mise en ligne sur la page Facebook de son commerce.

Sa dernière vidéo, dans laquelle il danse et chante pour annoncer un rabais sur le baloney, a été visionnée plus de 93 000 fois, en plus d’avoir été partagée à plus de 461 reprises.

«J’ai été un peu surpris ce matin quand j’ai vu ça, dit-il en entrevue avec TVANouvelles.ca . C’est assez surprenant de voir que ça a atteint près de 100 000 visionnements.»

L’homme d’affaires raconte qu’il a commencé sa nouvelle technique de marketing il y a environ un an et demi.

«C’était pour la Budweiser Metallica, explique-t-il. C’était pour essayer d’en vendre plus. Le soir, on avait tout vendu ce qu’on avait à vendre.»

Voyant l’effet positif de cette petite capsule, les gérants des autres départements de son épicerie lui ont ensuite demandé de tourner d’autres vidéos.

«J’ai la facilité de prendre une chanson et de mettre des mots dessus, poursuit M. DesRosiers. Ma blonde, ça fait 15 ans qu’elle m’entend faire des chansons sur n’importe quoi!»

Et son talent rapporte! «Chaque fois qu’on fait une publicité, le produit sort beaucoup mieux, assure-t-il. Les compagnies viennent maintenant me voir pour qu’on fasse des publicités sur leurs produits.»

Quant aux clients, ils apprécient cette touche de folie, assure le propriétaire du commerce.

«Les vidéos, je les fais tout le temps devant les clients. Le monde arrête, nous regarde, nous en parle. J’ai l’air d’une personne gênée, mais je suis dans mon élément quand je fais ça. Les gens sont surpris. Si les gens, ça peut leur mettre un peu de bonheur d’entendre une chanson de baloney, ben tant mieux! Si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose.»

Il a d’ailleurs l’intention de continuer à répandre le bonheur dans son commerce avec ses capsules originales.

«J’ai déjà plein d’idées», s’exclame-t-il.