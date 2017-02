Aînés blessés laissés au sol: Urgences-santé fera des changements

Voulant éviter de nouveaux cas où des personnes âgées blessées doivent rester au sol pendant des heures en attendant une ambulance, Urgences-santé mettra sur pied de nouvelles mesures dès le mois prochain.

«Il y a des solutions concrètes qu’on va mettre en place dès le mois de mars où on va faire appeler des infirmières, a annoncé Benoit Garneau, porte-parole d’Urgences-santé en entrevue à LCN. On va transférer certains appels qu’on a catégorisés non urgents pour s’assurer que ce ne sont pas des cas où des personnes sont couchées par terre. Si c’est le cas, [...] on va augmenter le niveau de priorité de ces appels-là pour aller répondre rapidement.»

TVA Nouvelles révélait dimanche qu’une dame 78 ans a dû attendre les services d’urgence pendant plus de trois heures, la veille à Laval, alors qu'elle avait une hanche fracturée. Une situation similaire s’est également déroulée le 16 février dernier lors de laquelle une femme de 103 ans est restée pendant plus de six heures au sol avant d’être transportée à l’hôpital.

«C’est certain que ce sont des situations qui sont malheureuses, on est empathique à ces situations-là, a expliqué M. Garneau. D’ailleurs, on souhaite un prompt rétablissement aux personnes à qui c’est arrivé. Malheureusement, c’est un système où on reçoit un nombre d’appels élevé et on ne peut pas répondre à tous les appels en urgence.»

Même s’il n’est pas en mesure de préciser de quelle manière cette nouvelle mesure aura un impact sur les temps d’attente, le porte-parole assure que la porte est ouverte pour d’autres changements.

«C’est sûr que ça va être un nouveau projet, on va l’évaluer et il y a d’autres solutions qui vont venir par la suite.»

«Inacceptable» dit la ministre des Aînés

Un peu plus tôt à l’Assemblée nationale, la ministre responsable des Aînés Francine Charbonneau n’a pas mâché ses mots en réaction à ces deux histoires rapportées par TVA Nouvelles.

«C’est inacceptable, je vous le dis tout de suite, c’est inacceptable, ça ne devrait jamais arriver, s’est-elle exclamée. Je ne comprends pas et ce n’est pas la seule. On en a eu une à Laval, on en a eu auparavant, je trouve ça déplorable. Je ne comprends pas.»

Lundi, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a indiqué que le gouvernement fait ses éviter que de telles situations ne se reproduisent.

«Ce que ça me montre, c'est que notre système d'évaluation des patients n'est pas adapté à ce type de situation-là, a-t-il déclaré. C'est la raison pour laquelle dernièrement on a travaillé à corriger ces façons d'évaluer ces cas-là pour faire en sorte que la décision soit prise différemment.»