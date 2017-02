Angelina Jolie change de ton envers Brad Pitt

Angelina Jolie a eu des mots conciliants envers son ex-époux Brad Pitt après des premiers mois tendus, se disant déterminée à ce que la famille ressorte «plus forte» d'un divorce qui a secoué Hollywood, dans une interview diffusée mardi.

«Nous nous concentrons sur le bien-être de notre famille», a déclaré la comédienne et réalisatrice américaine de 41 ans sur la chaîne ABC.

«Nous ressortirons plus forts de tout cela car c'est ce que nous sommes déterminés à faire en tant que famille», a-t-elle ajouté.

Au journaliste qui lui rappelait qu'elle avait, lorsqu'ils étaient ensemble, souvent décrit Brad Pitt, 53 ans, comme un «père merveilleux» pour leur six enfants et lui demandait si elle le pensait toujours, Angelina Jolie a répondu: «Bien sûr, bien sûr. Nous formerons toujours une famille. Toujours».

Après plusieurs mois de silence sur cette affaire, Angelina Jolie, qui fait actuellement la promotion du nouveau film qu'elle vient de réaliser, D'abord ils ont tué mon père, s'est également confiée à la chaîne britannique BBC.

«Je ne veux pas beaucoup en parler, juste dire que ça a été un moment très difficile... et que nous sommes une famille, formerons toujours une famille, et que nous nous en sortirons, et que cela nous permettra, j'espère, de devenir une famille plus forte.»

«Beaucoup de gens traversent cette situation», a-t-elle poursuivi. «Je me concentre sur mes enfants, nos enfants et sur comment sortir de tout ça.»

Surnommé «Brangelina», l'un des plus puissants couples du cinéma s'était marié en 2014 en France après dix ans de vie commune.

L'annonce en septembre 2016 de la demande de divorce d'Angelina Jolie «pour différends irréconciliables», sur fond de rumeurs de comportement violent de Brad Pitt envers l'un de leurs enfants avait secoué Hollywood après des années d'une idylle qui faisait les délices de la presse people. Des accusations dont Brad Pitt a été blanchi en novembre par le FBI et les services de protection de l'enfance de Los Angeles.

Début janvier, on avait appris que les deux acteurs avaient signé un accord pour que les informations sur leur divorce restent confidentielles.