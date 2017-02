«Dance Me», un spectacle de danse inspiré par Leonard Cohen

COURTOISIE

**NO RESALE** Les Ballets Jazz de Montréal, sous la direction de Louis Robitaille, directeur artistique et Ginette Gaulin, directrice générale, proposent « Dance Me », une nouvelle création inspirée des œuvres du poète, artiste et auteur-compositeur d'origine montréalaise, Leonard Cohen. Le spectacle sera présenté en décembre 2017 en programmation officielle du 375e de Montréal et de la série Danse Danse PHOTO COURTOISIE