Des coups de feu tirés dans un hôpital du Texas

Des coups de feu auraient été tirés dans un hôpital de Houston, au Texas, selon la police locale.

Les forces de l'ordre, notamment le groupe d'intervention tactique, sont arrivées sur place afin de procéder à des vérifications aux abords et à l'intérieur de l'hôpital Ben Taub.

Les policiers seraient à la recherche d'un possible tireur.

Pour l'instant, on ne rapporte aucun blessé et, selon le chef de la police de Houston (HPD), tous les patients et membres du personnel sont en sécurité.

Plus de détails à venir...