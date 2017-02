Des responsables d'un centre d'adoption arrêtés pour trafic d'enfants

La police indienne a arrêté les responsables d'un centre d'adoption soupçonnés d'avoir vendu au moins 17 enfants à des couples étrangers, dont un Français, a-t-elle annoncé mardi.

D'après les enquêteurs, des enfants entre six mois et 14 ans ont été vendus à des couples d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour des sommes allant de 11 500 et 22 000 euros. Les mineurs ont été emmenés hors d'Inde.

La police de l'État oriental du Bengale occidental, sur la foi d'un renseignement, a procédé ce week-end à l'arrestation de Chandana Chakraborty, directrice du centre Bimala Sishu Griha, et sa numéro deux Sonlai Mondal.

«Au cours de deux à trois dernières années, elles ont vendu au moins 17 enfants», a déclaré à l'AFP un policier sous couvert d'anonymat.

Un couple de Français aurait payé 1,5 million de roupies (22 000 euros) pour adopter un enfant, a-t-il dit.

«Nous allons contacter les couples et nous nous attendons à d'autres arrestations dans les jours à venir», a ajouté le policier.

Les forces de l'ordre surveillaient cette organisation depuis le mois de juin après que les services de protection de l'enfance avait constaté des divergences dans leurs registres.

L'Inde compterait 30 millions d'orphelins mais les règles d'adoption d'enfants par des étrangers sont extrêmement strictes. Les adoptions par des couples locaux sont quant à elle relativement rares.

Seuls 4.362 enfants ont été légalement adoptés en Inde en 2014 et 3.677 en 2015, selon l'autorité gouvernementale en charge.

Les couples cherchant à adopter en Inde sont souvent frustrés par la complexité et la lenteur bureaucratique, ce qui les pousserait selon les experts à se tourner vers le marché en croissance de l'adoption illégale.