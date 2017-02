EXCLUSIF | Révélation de nouveaux cas d’attente interminable

Les cas où des patients attendent l'arrivée des services d'urgence pendant des heures semblent de plus en plus communs, mais un débat fait toujours rage sur ce qui cause ces délais. Le gouvernement croit qu’il s’agit d’une question de classification, alors que le syndicat des employés d’Urgences-santé déplore un manque de ressources.

En exclusivité, TVA Nouvelles présente de nouveaux exemples. Notamment, René Langlois raconte le cauchemar qu’a vécu sa conjointe. Après une chute, elle a dû patienter plus de trois heures, les jambes fracturées.

«Elle est couchée par terre, la tête appuyée dans la vitre de la porte patio, dit-il. Elle est simplement en robe de nuit. Ca s'est passé à 7h30; l'ambulance est arrivée après 11h.»

Le syndicat dénonçait cette situation avant le début du conflit de travail.

«On change la classification sans ajouter d'ambulances, on fait simplement déplacer le problème», déplore Réjean Leclerc, président du syndicat des employés d’Urgences-santé.

C'est un problème de priorités et non de ressources, a dit lundi le ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui entend revoir la situation sous peu.

Sans ambulances supplémentaires sur le terrain, le syndicat craint le pire pour certains patients.

«On a aussi des données à l'effet qu'il y a des appels en urgence, donc des appels ou les patients sont en danger de mort, où il y a eu de l'attente», affirme Réjean Leclerc.

Voici quelques exemples obtenus en exclusivité:

- Une personne avec une possible fracture de la hanche a patienté 36 heures sans ambulance.

- Un patient en arrêt cardiorespiratoire: l'appel entre à 20h21, réassigné à une autre ambulance, arrivée à 20h41, aucune réanimation possible.

- Ce patient qui est resté coincé dans la neige plus d'une heure! Les voisins ont dû appeler cinq fois le 9-1-1 avant qu'une ambulance n'arrive.

- Autre appel à priorité 0, c'est-à-dire à haut risque d'arrêt cardiorespiratoire: 25 minutes d'attente.

- Un trajet de 31,8 kilomètres en ville pour répondre à un appel.

En 2014, le syndicat avait évalué qu'il fallait environ dix véhicules de plus par jour pour répondre aux besoins.