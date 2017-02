La chose la plus importante à faire avant de s'acheter une maison

Si tu rêves de t’acheter une propriété, il est possible que tu tombes sur ta maison coup de cœur sans avertissement, en surfant sur le web ou en consultant ton fil de nouvelle Facebook.

Bang ! Coup de foudre... Elle est parfaite. Elle a du cachet, la cuisine est top, le salon est idéal pour les futurs partys. T’imagines déjà les futurs enfants dans la cour. C’est cette maison-là qu’il te faut. Vite, tu contactes le propriétaire ou l’agent pour apprendre que tu n’es pas le seul en lice. Ça se bouscule au portillon pour visiter et faire des offres.

«Avez-vous une préqualification hypothécaire?», vous demande le vendeur. «Une préquoi ?», que tu te dis tout bas, en essayant de ne pas montrer ton ignorance...

T’as beau avoir un bon emploi, avoir un bon dossier de crédit, si tu veux acheter une maison et que tu n’as pas 300 000 $ dans ton compte en banque, ça va te prendre un prêt hypothécaire.

Quand on négocie l’achat d’une maison, le vendeur veut s’assurer – et on le comprend – que l’acheteur est sérieux et qu’il peut se payer la maison. Personne ne veut perdre son temps à négocier, puis devoir attendre des jours pour confirmer que l’acheteur pourra bel et bien conclure la transaction.

Et si le temps presse, il vaut mieux avoir déjà en sa possession une preuve de préqualification hypothécaire.

La préqualification détermine le montant maximal que tu peux offrir pour l’achat d’une maison, selon tes revenus, tes dettes, tes obligations et ta capacité financière. Bref, ça te fixe une limite et en dessous de ce montant-là, tu peux faire une offre en étant certain qu’une institution financière va te prêter l’argent.

Faisons simple et faisons compliqué

Pour obtenir une préqualification (ou préautorisation) hypothécaire, ça peut être simple ou compliqué.

Pour faire ça compliqué, il faut généralement...

Prendre un rendez-vous avec un conseiller dans une institution, au téléphone ou en ligne ;

- apportez des documents ;

- remplir des formulaires, signer des papiers ;

- attendre que l’institution analyse le dossier ;

- revenir à la succursale pour aller chercher la préautorisation.

Pour faire ça simple, il suffit de...

- Remplir en ligne un formulaire de préqualification, comme celui de Multi-Prêts

- Attendre le traitement de la demande

- Recevoir la préautorisation

