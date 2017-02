Les budgets ne sont pas au rendez-vous, affirme le PQ

Le Parti québécois réclame un grand chantier pour des écoles saines. L'opposition officielle affirme que le gouvernement Couillard n'a pas respecté son engagement d'investir 700 millions dollars l'an dernier dans la réfection du parc immobilier scolaire.

En février 2016, TVA Nouvelles révélait que pas moins de 478 écoles et bâtiments scolaires publics étaient dans un état lamentable, 11% du parc immobilier était dans un état si critique qu'il valait mieux démolir et reconstruire.

Selon des documents gouvernementaux, le déficit cumulé d'entretien des infrastructures scolaires au Québec était évalué en 2015-2016 à 3,1 milliards.

«Quand le gouvernement nous a dit "On réinvestit 700 millions bien tout le monde la cru parce que c'est ce qu'il faisait faire. La on regarde les chiffres et en faite, ils ont juste fait 300 millions. Mais pourquoi! S'il y avait quelque chose qu'il ne faisait pas couper c'est bien ça» s'interroge le chef de l'opposition officielle.

Le porte-parole péquiste en matière d'Éducation Alexandre Cloutier soutient que le gouvernement ne livre pas la marchandise.

«Ils n'ont pas dépensé les sommes qui étaient prévues, c'est 1$ sur 2 qui a été dépensé alors que les besoins sont urgents. En 2016, TVA Nouvelles révélait aussi qu'à la commission scolaire de Montréal, 80% des immeubles étaient jugés en très mauvais état. Un déficit d'entretien évalué à 1,3 milliard.»

«Cette année on a reçu 140 millions ce qui est le plus gros montant qu'on nous a octroyé dans les dernières années, mais il faut que ça se maintienne de façon semblable pour les 10 prochaines années», affirme sans retenue la présidente de la commission scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon.

À la Fédération des commissions scolaires ont souligné qu'il faut du temps pour lancer les appels d'offres et les dernières compressions ont souvent forcé le départ des gestionnaires qui devaient s'occuper de la réfection des écoles. Tout ça retarde les mises en chantier.

Catherine Harel Bourdon ajoute que la bureaucratie retarde aussi les travaux. «Le gouvernement analyse pendant 7 mois les demandes avant de nous accorder le financement, déplore la présidente de la CSDM. J'ai de la difficulté à comprendre qu'une personne au ministère soit capable d'identifier nos besoins en termes de toitures ou de fenestrations.»

Le PQ s'inquiète

«Au lieu d'avoir un graphique où ça augmente d'année en année compte tenu des besoins il y a un graphique ou ça descend d'année en année», dit Cloutier

«On n’arrive pas avec les budgets actuels à juste maintenir la mauvaise qualité actuelle. Il faut un grand chantier pour des écoles saines et des écoles belles», ajoute son chef, Jean-François Lisée.