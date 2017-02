Nouvelle tentative des policiers pour identifier le suspect

Les policiers de Montréal ont installé mardi matin un poste de commandement mobile dans le stationnement de la Place Frontenac, dans une nouvelle tentative d’amasser des informations sur deux vols qualifiés et tentatives de meurtre.

L’autobus du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera placé près du 2600, rue Ontario Est. Les citoyens qui auraient de l’information sont invités à s’y rendre pour rencontrer des enquêteurs.

Le 7 février, vers 12 h 30, un suspect s’était présenté dans le dépanneur de la place Frontenac pour y commettre un vol. Il avait alors fait feu en direction de la caissière l’atteignant au visage. La femme a été légèrement blessée, mais a souffert d’un choc nerveux. L’homme s’était ensuite engouffré dans le métro à la station Frontenac.

Des images de caméras de surveillance ont permis de le retracer jusqu’à la Place Versailles, plus à l’est.

L’autre vol à main armé de l’homme avait eu lieu la veille, soit le lundi 6 février vers 22 h 45. Il avait agi cette fois dans un dépanneur situé près de l’intersection des rues Valois et Sainte-Catherine Est. À cet endroit, il avait blessé par balle au thorax une personne qui retournait à son véhicule.

«Les enquêteurs ont reçu quelques informations, qui ont toutes été vérifiées. Malheureusement, ça n’a pas mené à l’identification du suspect», a expliqué à TVA Nouvelles Daniel Lacoursière, porte-parole du SPVM.

Avec l’aide d’un profileur de la Sûreté du Québec, les policiers ont déterminé qu’il s’agirait d’un homme solitaire et impulsif.

«Dans les deux événements où il a été impliqué, l’homme n’a pas été pris au sérieux par les victimes, et c’est à ce moment-là qu’il a fait feu», souligne M. Lacoursière.

Quand des situations du genre surviennent, le policier suggère de prendre le malfaiteur au sérieux et de coopérer.

Si un citoyen croit apercevoir le suspect, il ne doit surtout pas tenter de l’appréhender.

«Immédiatement, composez le 911 et tentez de garder un contact visuel, demande le policier. Les policiers seront dépêchés le plus rapidement possible afin de procéder à son arrestation.»

Dans un communiqué de presse, le SPVM indique que le suspect est âgé entre 50 et 65 ans. Il mesure entre 1,62 m et 1,67 m (5'4"-5'6") et pèse entre 60 kg et 65 kg (130 lb-140 lb). Il a les cheveux gris courts avec une calvitie significative, et porte des lunettes.

L’homme boite et se déplace lentement. Il a le pied droit qui pointe vers l'intérieur et sa démarche est particulière.