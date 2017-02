Rappel de bouteilles de gazéification bleues de SodaStream

Des bouteilles de gazéification bleues d'un litre allant au lave-vaisselle de la marque SodaStream font l’objet d’un rappel, a fait savoir mardi Santé Canada.

Selon le ministère, les bouteilles sont rappelées parce qu’elles peuvent se briser pendant le processus de gazéification, pouvant ainsi entraîner des blessures.

Sont concernées par le rappel, «les bouteilles bleues d'un litre portent la mention "Lavable au lave-vaisselle", se composent d'une base en plastique bleu et d'un bouchon bleu et portent la date d'expiration «04/2020»». Elles portent les CUP: 8 1136900294 5 (paquet de un) et : 8 1136900965 4 (Paquet de trois).

Environ 7554 produits rappelés ont été vendus au Canada, de mars 2016 à novembre 2016

Santé Canada recommande aux consommateurs d’immédiatement cesser d’utiliser les bouteilles rappelées et de retourner les produits visés.