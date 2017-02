The Franklin Electric: entre ciel et terre

De l’Australie à l’Europe, la route a soudé et fait grandir les membres du groupe montréalais The Franklin Electric. Après plusieurs mois passés à rouler sa bosse sous d’autres cieux, la formation rentre au bercail et livre un deuxième album, «Blue Ceilings».

C’était un soir d’été sur la côte ouest de l’Australie. Entourés d’eucalyptus et de tilleuls verdoyants sur lesquels flottait l’odeur du romarin, le groupe The Franklin Electric a conclu sa tournée en donnant un concert intimiste au beau milieu d’une immense ferme en pleine broussaille.

Quelques semaines plus tard, le chanteur Jon Matte est désormais bien loin de ce cadre paradisiaque. Le meneur de The Franklin Electric ne laisse toutefois pas le froid de février altérer son bonheur de présenter «Blue Ceilings».

«Ça fait du bien de revenir à la maison. Ça rend l’hiver spécial...même si ça reste difficile», lance-t-il en souriant.

Créé entre les tournées de leur premier album «This Is How I Let You Down», «Blue Ceilings» fusionne par moments le folk avec les synthétiseurs, tout en comportant des accents de pop et d’indie-rock.

«C’est un album un peu moins introspectif, qui mise plus sur l’audace que sur la nostalgie. Je me suis même frotté aux chansons d’amour, que j’évitais par peur de ne pas réussir à être original», a expliqué Jon Matte.

Grandir sur la route

Ce nouvel aplomb, c’est un peu le résultat des mois passés en tournée. «On apprend tellement sur nous-mêmes quand on est sur la route, a raconté Jon Matte. On était vulnérables, et ça nous a beaucoup rapprochés.»

Passant de petites salles de 50 places situées à l’autre bout du monde, le groupe donnera un concert au Métropolis, le 1er avril prochain. «C’est vraiment spécial. C’est comme si on récoltait nos propres fruits dans notre jardin, à l’endroit où on a bâti nos fondations», illustre l’artiste.

Une construction qui a été lente et patiente. «Ça n’a pas marché pendant longtemps, mais nous sommes résilients, a souligné Jon Matte. C’est un peu ça que veut dire «Blue Ceilings» : une métaphore du ciel qui semble infini, mais qui est un plafond au-dessus de nos têtes. Il faut réussir à trouver un sentiment de liberté, malgré les limitations constantes que nous impose la vie.»

L’album «Blue Ceilings» sera disponible dès le 24 février, et le groupe s’arrêtera au Métropolis le 1er avril.