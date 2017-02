«Tu loues encore? Deviens propriétaire, sinon tu lances ton argent par les fenêtres!»

Si vous êtes locataire, on vous l’a surement déjà sortie cette phrase. L’achat d’une maison a longtemps fait figure d’étape charnière d’une vie.

Malgré tout, force est d’admettre que ce paradigme semble moins certain. L’achat d’une propriété compte maintenant son lot de détracteurs.

Qui a raison? Qui a tort?

Tout dépend de votre capacité financière, de vos valeurs et de vos besoins.

«Le marché est mauvais»: les indicateurs économiques peuvent démontrer que l’ensemble du marché est surévalué, cela ne vous empêchera pas forcément de dénicher une propriété à bon prix qui vous convient. À l’inverse, un contexte favorable à l’achat ne signifie pas pour autant que de devenir propriétaire correspond au style de vie de chacun.

Un outil pour commencer l’analyse: on sous-estime souvent l’ensemble des dépenses liées à une propriété. Il y a les coûts d’acquisition (inspection, frais de notaire), les droits de mutation, taxes foncières/scolaires, les coûts à la vente (courtier et réparations au besoin), pour ne nommer que ceux-ci.

N’oublions pas les dépenses en temps et en argent pour l’entretien. Le calculateur « Louer vs acheter » offert par Multi-Prêts est un excellent point de départ pour évaluer l’aspect financier de devenir propriétaire. L’outil est très simple d’utilisation tout en demeurant complet et sophistiqué. Il vous permettra d’estimer combien d’années il faudra pour rentabiliser l’achat.

La liquidité: une maison ou un condo représente un actif habituellement peu risqué qui vous procure le bénéfice d’en jouir quotidiennement en plus de fort possiblement prendre de la valeur avec le temps. En contrepartie, il peut être difficile d’en retirer de l’argent comptant rapidement, contrairement à d’autres investissements plus liquides.

De plus, l’accumulation de la mise de fonds n’est pas une tâche aisée pour tous. Toutefois, avec une bonne gestion financière, cela demeure possible. Voici quelques trucs pour y parvenir.

Un levier et une façon d’épargner: la faible liquidité d’un actif immobilier a l’avantage de son défaut, en ce sens que la propriété est une forme d’épargne forcée. La possession d’un tel actif peut également devenir un levier intéressant pour réaliser d’autres projets.

Une question de valeurs et de style de vie: ultimement, ce sont ces variables plus intangibles qui importent le plus. Est-ce que votre carrière pourrait vous appeler à déménager sous peu ? Est-il important pour vous de vivre sans attache ? Si oui, le fait d’être locataire vous permettra une plus grande mobilité et beaucoup moins de contraintes.

À l’inverse, peut-être que vous valorisez la stabilité, la tranquillité d’esprit et le fier sentiment d’appartenance que procure le fait de posséder sa résidence. S’il est important pour vous d’être « maitre chez soi » et de ne pas être à la merci d’un propriétaire, l’achat est certainement une option à considérer.

Se préqualifier pour une hypothèque: après une analyse de facteurs financiers et personnels, votre réflexion penche vers le magasinage d’une propriété?

En moins de 5 minutes, la préqualification Multi-Prêts vous permettra de savoir combien vous pouvez emprunter et simplifiera le processus d’achat.

L’expertise d’un conseiller hypothécaire au fait de tout ce qu’implique la transition de locataire à propriétaire est le soutien qui vous aidera à y voir clair.

Communiquez avec Multi-Prêts sans plus tarder.