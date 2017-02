Un ancien conseiller en sécurité financière accusé de fraude

Après avoir été radié à vie, un ancien conseiller en sécurité financière est maintenant accusé au criminel.

Steeve Duchesne aurait arnaqué plusieurs ex-travailleurs de l'usine Graphic Packaging à Jonquière d'une somme de près de 500 000 $.

La liste des accusations déposées contre lui est plutôt longue : une quinzaine de chefs impliquant une quinzaine de plaignants. Les présumées victimes disent avoir été fraudées par l'ancien conseiller en sécurité financière âgé de 47 ans.

Lors de sa comparution, mardi, Duchesne n'était pas présent au palais de Justice de Chicoutimi. Il était représenté par son avocat.

Les fraudes alléguées auraient été commises entre 2013 et 2016.

Chaque plaignant est un ancien travailleur de l'usine fermée de Graphic Packaging à Jonquière.

Certains événements seraient d'ailleurs survenus après la fermeture de l'usine en 2015.

«Ce sont tous des anciens travailleurs qui ont perdu leur emploi chez Graphic Packaging», a expliqué le procureur du ministère public, Me Michaël Bourget.

L’avocat de l’accusé, Me Claude Beaulieu a parlé de la somme en cause. «Il y a 15 chefs d'accusations de plus de 5000 $. Donc déjà là, au point de départ, ça donne un montant assez considérable. Il y a seulement un chef en bas de 5000 $, à l'heure actuelle.»

L'an dernier, Steeve Duchesne avait été radié à vie par la Chambre de la sécurité financière du Québec.

Il avait alors reconnu sa culpabilité à 14 infractions au syndic de son ordre professionnel, toujours pour des gestes commis contre des ex-travailleurs de Graphic Packaging.

L'enquête avait démontré que le citoyen de Saint-Ambroise s'était approprié, pour des fins personnelles et sous de fausses représentations, des sommes totalisant plus de 116 000 $ auprès de 6 personnes.

Il avait aussi tenté de soutirer des prêts s'élevant à 173 000 $ auprès de 10 clients ou anciens clients.

Steeve Duchesne sera de retour en cour criminelle, le 25 avril.

S’il est reconnu coupable des accusations qui pèsent contre lui, il risque une peine maximale de 14 ans de détention sur chacun des chefs.