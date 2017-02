Un nouveau suspect recherché dans une affaire de fraude

L’aide de la population est sollicitée par la police de Montréal pour identifier et retrouver un homme, possiblement un chauffeur de taxi, qui serait relié à plusieurs dossiers de fraudes de cartes bancaires volées lors de courses en taxi.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’individu recherché aurait fait au moins une trentaine de victimes.

Âgé d’environ 20 ans, le suspect a les cheveux brun foncé et courts, il mesure 5’ 10’’ et pèse 150 lbs. Possiblement d'origine maghrébine, il s’exprime en français, a fait savoir la police.

Les témoignages reçus permettent d’affirmer que le suspect utilisait chaque fois le même stratagème.

«Après avoir insisté auprès du client pour qu’il paie avec sa carte et non en argent comptant, [l’individu] la substitue et lui en remet une autre, a dit la police. La carte remise semble être la même, puisque le suspect s’assure de redonner à la victime une carte qui est pratiquement identique. Après avoir substitué la carte du client, le suspect recherché se rendait à un guichet automatique et fait un retrait avec la carte volée.»

Les autorités demandent à quiconque ayant de l’information de contacter anonymement Info-Crime Montréal au 514 393-1133.