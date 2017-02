Une fillette dans le coma après un examen dentaire

Les parents d’une fillette d’Edmonton qui a subi de graves dommages neurologiques après avoir été anesthésiée chez un dentiste en septembre 2016 ont intenté une poursuite civile de 26,5 millions $, a rapporté Global News, mardi.

Amber Athwal, âgée de 5 ans, a été dans le coma pendant plus d’un mois dans un hôpital d’Edmonton après ce qui devait être une banale visite chez le dentiste. Pendant un certain temps, la fillette ne pouvait plus marcher ni parler et elle ne reconnaissait plus ses parents, selon la poursuite.

Ses parents réclament des dédommagements au dentiste William Mather, qui a placé l’enfant sous anesthésie générale, ainsi qu’à huit membres de son équipe.

Les parents mentionnent que la petite a subi de profondes lésions neurologiques en raison d’un manque d’oxygène.

Selon la poursuite, une vingtaine de minutes après l’opération, une infirmière aurait remarqué qu’Amber Athwal ne respirait plus. Il a fallu 15 minutes de plus avant qu’une personne de la clinique n’appelle les services d’urgence.

Le 7 septembre dernier, Amber et ses parents s’étaient présentés chez le dentiste pour un examen de routine. Un spécialiste avait affirmé que la fillette avait besoin d’un traitement particulier et a proposé de réaliser l’opération immédiatement.

Le docteur William Mather doit faire face au Collège des dentistes de l’Alberta qui pourrait lui imposer des sanctions en cas de négligence.