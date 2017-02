Une mère dénonce le manque de surveillance

La mère d’un élève de l’école secondaire Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion, dénonce le manque de surveillance sur les terrains adjacents à la polyvalente.

Melany Barrick a partagé sur Facebook une vidéo tournée il y a environ deux mois dans laquelle on voit son fils Kévin intervenir violemment pour défendre un jeune élève victime d’intimidation. Son fils s’est fait suspendre de l’école la semaine dernière pour un événement de même nature.

«On m’a dit que mon fils s’était fait suspendre parce qu’il venait en aide à un élève»,

La jeune mère de famille n’en revient pas qu’il n’y ait aucune surveillance sur le terrain où les incidents se sont produits. Lorsqu’elle a rencontré la direction de l’établissement, hier, elle s’est fait répondre que rien ne peut être fait parce que les gestes ne sont pas posés sur le terrain de l’école.

«On me dit que l’aréna est une place publique [et qu’il ne peuvent rien faire], mais on m’a bel et bien dit que c’est toujours là que les problèmes surviennent, dit-elle. Pourquoi il n’y a pas de surveillance? On m’a dit qu’il y a des policiers en civil qui y vont souvent, mais ce n’est pas tous les jours».

La dame a contacté le propriétaire de l’aréna hier et attend un retour d’appel. Les agents de la Sûreté du Québec ont aussi été mis au courant.