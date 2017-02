14 questions à Jean-François Lisée

Le chef de l'opposition officielle Jean-François Lisée a joué le jeu avec nos journalistes et analystes qui lui ont posé en rafale 14 questions auxquelles il a répondu pour notre émission politique «Cartes sur table».

Paul Larocque : Il y a un vote demain à l’Assemblée nationale sur la Charte des valeurs du PQ, de votre ancien gouvernement. Vous votez pour ou vous votez contre ?

JFL : Ça ne se peut pas, parce que je ne la proposerais pas. (...) C’est inimaginable; ça n’arrivera pas.

Sophie Thibault : À part vous et René Lévesque, qui a été le meilleur chef du PQ ?

JFL : Jacques Parizeau a été un chef – et un patron – extraordinaire. J’ai tellement appris auprès de lui.

Luc Lavoie : Vous avez conseillé Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Avec lequel avez-vous eu le plus de plaisir à travailler ?

JFL : Le plaisir ? Lucien Bouchard, parce que c’était un homme qui était chaleureux, qui était émotif, alors que M. Parizeau était plus cartésien. C’était plus facile de conseiller M. Parizeau, mais plus agréable d’être avec M. Bouchard.

Mario Dumont : Quelle est la première chose que vous avez dite à M. Parizeau après son discours sur l’argent et le vote ethnique ?

JFL : (...) Je lui ai dit qu’il avait raté sa sortie.

Pierre Bruneau : Regrettez-vous d’avoir traité Robert Bourassa de menteur, de tricheur, plus précisément ?

JFL : La preuve elle est là. Alors qu’il disait aux Québécois que le statu quo était inacceptable, que la souveraineté était possible – il l’avait mis dans son programme –, il disait aux premiers ministres des autres provinces : ‘‘ne vous inquiétez pas, je ne quitterai jamais le Canada’’. Alors, la preuve est là.

Paul Larocque : Est-ce les Britanniques ont eu raison de voter oui à la séparation avec l’Union européenne ?

JFL : Si c’est ce qu’ils voulaient, oui. Je crois à ce que l’Union européenne a fait pour la stabilité d’un continent qui a été en guerre pendant des siècles et des siècles. Mais les Britanniques ont toujours été mal à l’aise là-dedans et j’ai toujours cru que l’Europe devait être à plusieurs vitesses ; accepter que certains soient moins européens que d’autres. Et cette flexibilité-là que l’Europe ne voulait pas donner a fait en sorte que les Britanniques sont partis. Je respecte leur choix.

Sophie Thibault : Votre ville préférée : Paris ou Montréal ?

JFL : Montréal. Paris, c’est magnifique à visiter, mais j’y ai vécu quelques années – surtout pour les familles –, et non. L’hiver, c’est gris... non. Montréal de loin.

Luc Lavoie : On reste dans le municipal. Qui est le plus fort des deux : Denis Coderre ou Régis Labeaume ?

JFL : En fait, Régis est là depuis plus longtemps et donc il a la capacité de la durée. Je pense que ce qu’a fait Régis, c’est plus compliqué que ce que fait Denis Coderre (...) Régis a créé un personnage, il a sauvé la ville dans son 400e. Il faut se souvenir de ça. Il l’a maintenu sur cette lancée. Denis Coderre arrivait comme sauveur après une très grande période de turbulence, de crise, et donc on ne peut pas encore lui donner la meilleure note, parce que c’est trop tôt.

Mario-Dumont : Votre adversaire politique le plus coriace : François Legault, Philippe Couillard ou Manon Massé ?

JFL : Je vais dire Philippe Couillard (...) Il est plus difficile à prendre, c’est le maître de l’exclusion. Il dit que tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui ont tort.

Pierre Bruneau : Y a-t-il une erreur que vous avez faite et que vous aimeriez corriger ?

JFL : Il y en a tellement... Il y a des gens qui étaient malades et qui sont morts, et je ne suis pas allé assez souvent les voir à l’hôpital.

Paul Larocque : Si vous aviez un cadeau à faire à Philippe Couillard, ça serait quoi ?

JFL : Je lui donnerais une potion contre l’arrogance.

Sophie Thibault : Complétez la phrase M. Lisée : Donald Trump est un...

JFL : ...est une catastrophe pour la planète.

Luc Lavoie : Qui est le meilleur ministre du gouvernement Couillard ?

JFL : Robert Poëti... Ah, c’est vrai, il n’est pas ministre...

Mario Dumont : Et le pire ministre du gouvernement Couillard ?

JFL : C’est Philippe Couillard. À la fin, c’est Philippe Couillard. C’est vraiment lui qui a manqué les rendez-vous, qui a déçu, qui a donné la mauvaise tonalité ; c’est lui.