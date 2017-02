375e: 250 000 $ puisés dans le fonds des imprévus

Montréal a dû puiser dans son fonds d’imprévus pour débloquer un budget de 250 000 $ pour les activités protocolaires de la fête du 17 mai prochain, date anniversaire de la fondation de Montréal, il y a 375 ans. Cet argent a été octroyé ce mercredi.

«Est-ce qu'il y a quelque chose de plus prévisible que le 375e anniversaire? On ne devrait pas avoir recours à un fonds pour imprévus pour une telle dépense», croit Alex Norris, conseiller de Projet Montréal, soulignant que le budget de 111 millions $ des célébrations du 375e aurait dû couvrir cette dépense.

Le 17 mai, différentes activités protocolaires, impliquant environ 700 personnes, s'échelonneront sur toute la journée. Le document de la Ville expliquant cette dépense indique que «cette journée sera l'une des plus importantes et des plus chargées de l'année, tant au niveau de l'histoire de la ville qui sera mise de l'avant que de la quantité d'événements.»

Au programme: l'inauguration du Fort Ville-Marie, la nouvelle section du musée Pointe-à-Callières, une messe multiconfessionnelle, le spectacle Avudo et le dévoilement de l'éclairage permanent du pont Jacques-Cartier.

«On reçoit le monde, c'est une activité historique, il va y avoir plusieurs événements par la suite. Il y a des dépenses et je n'ai aucun problème avec ça», a indiqué le maire Denis Coderre.

Pour lui, même si ces 250 000 $ sont puisés à même le fonds de contingences imprévues, «ce n'est pas une question d'imprévus, c'est une question qu'on est rendus là.»